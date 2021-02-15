Захисник Динамо Ілля Забарний визнаний найкращим молодим гравцем року (1999 рік народження і молодші).

Забарний і Трубін увійшли в топ-50 найкращих гравців світу до 20 років за версією L'Equipe

Про перемогу 18-річного оборонця оголосили під час церемонії нагородження "Футбольні зірки України".

До слова, конкурентами Іллі у боротьбі за нагороду були одноклубник Віталій Миколенко та воротар Шахтаря Анатолій Трубін.

Нагадаємо, Забарний – вихованець Динамо. За головну команду в УПЛ дебютував 11 вересня 2020 року у матчі проти чернігівської Десни (0:0). У поточному сезоні провів у "біло-синій" футболці 18 матчів, результативними діями не відзначався.

7 жовтня дебютував за збірну України у товариському матчі проти Франції (1:7). Загалом, провів за "синьо-жовтих" 4 поєдинки. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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