Після матчу ПСЖ проти Барселони (2:1) Ілля Забарний отримав оцінку за переможну гру.

Сейв Забарного у відеоогляді матчу Барселона – ПСЖ – 1:2

Українець став найкращим гравцем матчу за версією SofaScore. Експерти оцінили його гру у 7,8 бала. Найближчі переслідувачі – Нуну Мендеш та Ламін Ямаль, у яких обох оцінка 7,6. Автори голів парижан Маюлу та Рамуш отримали 7,4 бала.

А ось статистичний портал WhoScored оцінив гру Забарного лише у 7,4 бала. Найкращим гравцем матчу визнали Нуну Мендеша, який отримав 7,7 бала. Ямаля тут оцінили лише у 7,1, а найвищий рейтинг серед гравців Барселони отримав Ферран Торрес, який забив єдиний гол "блаугранас" в зустрічі.

Нагадаємо, що Ілля Забарний врятував ПСЖ на 14-й хвилині, вибивши м'яч з пустих воріт після удару Торреса.

Знекровлений ПСЖ здобув вольову перемогу над Барселоною – Забарний знову виділявся, двічі врятувавши від гола