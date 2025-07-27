Захисник Борнмута Ілля Забарний вийшов на поле у складі своєї команди в новій ролі.

Борнмут розгромив Евертон (3:0) у товариському матчі під час міжсезонних зборів. Захисник Ілля Забарний розпочинав гру на лаві запасних.

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Українець з'явився на полі у другому таймі, замінивши Маркоса Сенесі. Коли Іраола вирішив замінити Адама Сміта, то англієць віддав капітанську пов'язку Забарному.

Нагадаємо, що доля українця в Борнмуті досі не вирішена. ПСЖ не облишає надій підписати Забарного, а в справу вже особисто втрутився Нассер Аль-Хелаїфі.

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фото: Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Image