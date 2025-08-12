Перехід Іллі Забарного з Борнмута до ПСЖ увійшов до числа найбільш коштовних придбань в історії французького гранда.

ПСЖ офіційно оголосив про підписання 22-річного центрального захисника збірної України Іллі Забарного. За інформацією Transfermarkt, переможець Ліги чемпіонів заплатив Борнмуту 63 мільйони євро, що робить цей трансфер дев’ятим найдорожчим в історії клубу.

Абсолютним рекордсменом залишається Неймар, який перейшов з Барселони у 2017 році за 222 мільйони євро. Це також – найдорожчий трансфер в історії футболу. Серед захисників придбання Забарного поступається лише угоді з Ашрафом Хакімі, якого у 2021 році паризький клуб придбав у Інтера за 68 мільйонів євро.

Топ-10 найдорожчих трансферів ПСЖ:

Неймар (Барселона) – 222 млн Кіліан Мбаппе (Монако) – 180 млн Рандаль Коло-Муані (Айнтрахт Франкфурт) – 95 млн Хвіча Кварацхелія (Наполі) – 70 млн Ашраф Хакімі (Інтер) – 68 млн Гонсалу Рамуш (Бенфіка) – 65 млн Едінсон Кавані (Наполі) – 64,5 млн Анхель Ді Марія (Манчестер Юнайтед) – 64 млн Ілля Забарний (Борнмут) – 63 млн Мануель Угарте (Спортінг) – 60 млн

В складі Борнмута Забарний провів 86 матчів, відзначився одним голом та однією результативною передачею.

