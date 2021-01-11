Захисник Динамо Ілля Забарний поділився думками щодо свого місця у рейтингу гравців, які мають вистрілити у 2021 році.

"Місце у списку топ-50 найперспективніших гравців Ліги чемпіонів? Мені мама якось зранку скинула статтю про це, а я спочатку навіть не звернув уваги на неї.

Трубін і Забарний – у топ-50 зірочок за версією УЄФА, які мають вистрілити у 2021-му

Потім усе частіше почали говорити про це, але нічого особливого у цьому не бачу – потрапив і потрапив. Приємно, але поки це нічого не дає мені", – поділився Забарний у інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Зауважимо, Забарний провів у поточному сезоні 18 поєдинків у футболці киян, але результативними діями не відзначався. Також цього року Ілля дебютував за збірну України та вже встиг зіграти 4 матчі.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі