"Думаю, Забарний – це хороше підписання. Я зовсім не здивований його трансфером. Луїш Кампуш стежив за українцем вже тривалий час. Він хотів захисника, який вміє грати головою. Це дуже важливо для клубу мати у складі гравця, який може забивати головою і захищатися на другому поверсі у штрафному майданчику. Луїсу Енріке він також підходить за профайлом. Тренер хотів бачити цього гравця у своїй команді.

Забарного можуть включити в заявку на матч – ПСЖ розв'язав питання з реєстрацією

Забарний складе конкуренцію Маркіньйосу і гратиме у парі з Пачо. Бразилець вже досвідчений футболіст, і для клубу важливо підготувати йому заміну на майбутнє. Якщо чесно, то у Франції ми поки не дуже добре знаємо Іллю Забарного, але хочемо відкрити його для себе.

Я дуже оптимістично налаштований щодо українського захисника. Поки важко сказати, коли ми побачимо його на полі. Можливо, це станеться вже на старті сезону в найближчий вікенд.

Особисто я пам’ятаю Забарного з часів його виступів за Динамо, коли кияни грали з Ренном у Лізі Європи. Потім він виступав за Борнмут. Команда грає в найсильнішому чемпіонаті Європи, хоча сама не належить до топклубів.

В ПСЖ на Забарного чекає серйозний виклик. Йому важливо бути сильним на початку свого шляху. Атмосфера на Парк де Пренс дуже гаряча і вболівальники хочуть бачити гравців, які зі старту готові грати за команду і не потребують багато часу на адаптацію", – цитує Бенджаміна Куареса Tribuna.

Нагадаємо, Ілля Забарний приєднався до ПСЖ в серпня 2025 року, перейшовши з Борнмута за 63 мільйони євро.

