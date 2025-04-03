У середу, 2 квітня, у 30-му турі чемпіонату Англії відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 30-й тур

Манчестер Сіті – Лестер – 2:0

Голи: Гріліш, 2, Мармуш, 29

Борнмут – Іпсвіч – 1:2

Голи: Еванілсон, 68 – Бродхед, 34, Ділеп, 60

Ньюкасл – Брентфорд – 2:1

Голи: Ісак, 45+2, Тоналі, 74 – Мбемо, 64 (п.)

Саутгемптон – Крістал Пелас – 1:1

Голи: Онуачу, 20 – Франка, 90+2

Брайтон – Астон Вілла – 0:3

Голи: Рашфорд, 51, Асенсіо, 78, Мален, 90+10

Ліверпуль – Евертон – 1:0

Гол: Жота, 57

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Манчестер Сіті на своєму полі впевнено здолав Лестер. Господарі вийшли вперед вже на 2-й хвилині матчу – відзначився Джек Гріліш. Для 29-річного вінгера цей гол став першим в АПЛ за останні 16 місяців. До цього найдорожчий гравець в історії Ман Сіті (обійшовся команді Гвардіоли у 117,5 млн євро) востаннє відзначався в рамках Прем'єр-ліги ще 16 грудня 2023 року. В середині тайму Мармуш подвоїв перевагу "містян", знявши питання щодо переможця. Як наслідок, Ман Сіті набрав 51 очок і піднявся у топ-4 АПЛ.

Борнмут вдома сенсаційно поступився Іпсвічу. Гості вийшли вперед наприкінці першого тайму, а по перерві закріпили свій успіх. Еванілсон на екваторі другої сорокап'ятихвилинки один м'яч відквитав, але на більше не вистачило фарту. Український захисник "вишень" Ілля Забарний вийшов в основі й був замінений на 87-й хвилині.

Брентфорд у гостях поступився Ньюкаслу. Ісак зумів забити "бджолам" у роздягальню, однак по перерві Мбемо з пенальті відновив інтригу. Тоналі в середині тайму вдруге вивів "сорок" вперед і ті свого вже не віддали. Український півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив до старту і провів на полі 83 хвилини. Ньюкасл завдяки перемозі піднявся на п'яте місце, витіснивши звідти Челсі. Борнмут і Брентфорд йдуть на десятій і одинадцятій сходинках відповідно.

Астон Вілла на виїзді розгромила Брайтон, а Крістал Пелас лише у доданий час врятував нічию з Саутгемптоном.

Завершувало ігровий день мерсисайдське дербі, в якому Ліверпуль мінімально здолав Евертон. Долю зустрічі вирішив влучний удар Жоти по перерві. Варто зазначити, що Бету ще до середини першого тайму зумів розписати у воротах Келлехера, але гол скасували через офсайд.

Віталій Миколенко попри побоювання вийшов в основі й відіграв весь поєдинок. Щобільше, українець повністю закрив Мохамеда Салаха, не дозволивши єгиптянину забити й став одним з найкращих у матчі (статистичний портал SofaScore оцінив гру нашого земляка в 7,3 бала). Підопічні Арне Слота набрали 73 очки й закріпились на вершині АПЛ. Евертон – п'ятнадцятий.

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