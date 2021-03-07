"Непроста гра. Перший тайм був важкий, тому що Минай закрився. Ми повністю контролювали перебіг поєдинку, але не вдавалося реалізувати свої моменти. У другому таймі трохи поміняли свою гру, стали більше атакувати флангами і, так би мовити, пішла гра, і вдалося забити гол.

Динамо – Минай – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Такі команди грають до пропущеного гола, потім відкриваються і набагато простіше діяти на полі. Звичайно, вилучення теж зіграло свою роль. Коли у суперника на одного футболіста менше, набагато легше грати.

Під час перерви Луческу сказав, що ми добре змінювали фланги і коли міняєш, потрібно грати більш вертикально, активніше діяти попереду. В принципі, Містер зазначив, що гра нам дається. Так, не всі свої моменти використали, але три м'ячі – теж непогано, будемо продовжувати в тому ж дусі", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

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