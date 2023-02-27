"Я пишаюся тим, що я українець. Грати у Прем'єр-лізі завжди було мрією, і хвала моїй країні, що я можу це зробити. Жести підтримки від АПЛ дуже важливі для нас всіх, для всього українського народу. Щодня в Україні вмирають люди, і світ має знати, що відбувається у моїй країні.

АПЛ продемонструвала підтримку України на річницю повномасштабного вторгнення Росії – Зінченко серед головних зірок

Останній рік був таким тяжким для всіх, хто живе в Україні. Ми з Динамо подорожували світом і грали благодійні матчі за мир. Так ми показували, що нам не потрібна війна, нам потрібна підтримка. Минулого року я багато подорожував, щоб усі дізналися про війну. Ми їздили в інші країни і байдуже, проти якої команди ми грали – люди нас підтримували і поважали. Це було дуже приємно бачити. Ця любов не до мене, а до людей, які захищають Україну.

Потім ми грали без вболівальників на стадіонах. Якщо починалась тривога, ми всі спускались в безпечне місце і відновлювали гру лише тоді, коли загроза минала. Коли відбувається повітряна атака, ви не знаєте, куди приземлиться ракета. Це дуже небезпечно. Страшно, коли ти слухаєш і чуєш бомбу. Ти боїшся не за своє життя, а за життя своєї сім'ї. Після початку війни ви просто стаєте іншою людиною, і вам потрібно бути сильним.

Що дивовижно, то це те, як люди намагаються допомагати один одному. Ви можете навіть не знати цієї людини, але вона приходить до вас і допомагає. Це фантастично", – цитує Забарного прес-служба Борнмута.

АПЛ: Арсенал здолав Лестер – Зінченко у новій статусній ролі був одним з найкращих, заміна Мудрику крута і вирішальна