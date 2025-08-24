Забарний робить перші кроки адаптації у ПСЖ – відомий список партнерів, з якими спілкується українець
Український захисник Ілля Забарний, який нещодавно приєднався до Парі Сен-Жермен, по трохи знайомиться з новим колективом.
На тренувальній базі Ілля Забарний уважно вивчає командне середовище та робить усе можливе, щоб швидше інтегруватися як у команду, так і у французьке життя, повідомляє Vipsg.
ПСЖ зворушливо попрощався з Доннаруммою – показовий момент Забарного і Сафонова (ВІДЕО)
За інформацією джерела, першим кроком стала організація занять французькою мовою, щоб легше адаптуватися у Парижі. Хоча Забарний ще не встиг знайти близьких друзів серед партнерів по команді, він активно підтримує контакт з Маркіньйосом, Фабіаном Руїсом та Хвічею Кварацхелією.
Нагадаємо, 12 серпня Ілля Забарний перейшов до французького ПСЖ. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 63 мільйони євро з можливими бонусами. Українець вже навіть дебютував за ПСЖ у першому турі проти Нанта (1:0), а також рав участь у грі з Анже (1:0).
ПСЖ у нудному матчі здолав аутсайдера – Забарний пропускав гру, претендент на "Золотий м'яч" не реалізував пенальті