Іноді віддячити гравцям за виконане завдання не так і просто. Саме така ситуація склалася у Борнмуті.

"Вишні", у складі яких виступає українець Ілля Забарний, наприкінці сезону серйозно покращили свої шанси залишитися в АПЛ. За чотири тури до фінішу Борнмут відірвався від зони вильоту на 9 очок.

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Власник клубу Білл Фоулі дуже задоволений таким підсумком свого першого сезону в Англії. За інформацією Mail Sport, бізнесмен хотів би щедро віддячити команді. Після одного із виграних матчів він пообіцяв влаштувати футболістам поїздку до Лас-Вегаса, якщо вдасться уникнути вильоту.

Однак побачити Борнмут у "Місті гріхів" не вдасться. Зазначається, що футболісти відмовляться від пропозиції Фоулі, оскільки у декого вже є плани на відпочинок із сім'ями, які не можна скасувати. Саме тому клуб думає над альтернативним "подарунком".

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