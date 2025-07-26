Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі взяв під свій контроль перемовини з Борнмутом щодо Іллі Забарного. Утім, вийти з глухого кута досі не вдається.

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Як повідомляє журналіст Абделла Бульма, у ПСЖ є згода від українського захисника на перехід, але ніяк не вдається домовитися з Борнмутом про ціну. Річ у тому, що "вишні" хочуть майже 70 мільйонів євро, частково для компенсації відсотка, про який домовився з київським Динамо. ПСЖ не хоче виплачувати таку суму.

Парижани розраховують вмовити Борнмут продати Забарного за 65 мільйонів євро плюс бонуси. Завершення угоди все ще можливо, а контакти між сторонами досі тривають.

Варто зауважити, що Динамо матиме 20% від суми, яку отримає Борнмут від трансферу Забарного.

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