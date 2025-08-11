Французький клуб виключив Доннарумму зі заявки на Суперкубок УЄФА, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що італієць не буде підписувати нову угоду з парижанами та покине клуб цього літа або у 2026 році як вільний агент. Представники Доннарумми вважають рішення керівництва щодо гравця несправедливим.

Нагадаємо, нещодавно ПСЖ оголосив про підписання французького голкіпера Люки Шевальє. Якщо Доннарумма піде, то дублером новачка залишиться російський воротар Матвій Сафонов. Незабаром також очікується офіційне підтвердження трансферу Іллі Забарного. Ймовірно, українцю таки доведеться ділити роздягальню ПСЖ з представником країни-терориста.

