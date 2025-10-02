Ілля Забарний міг суттєво ускладнити камбек ПСЖ у матчі 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (2:1).

Фанати каталонців переконані, що рефері Майкл Олівер мав призначити для їхнього клубу пенальті на 28-й хвилині, вже за рахунку 1:0 на користь "кулес".

"Замінив воротаря": Забарний отримав оцінку від французької преси за матч з Барселоною – він увійшов до топ-3

Під час боротьби у карному майданчику Ілля Забарний ледь зачепив ногу Еріка Гарсії, який відразу звалився на газон і почав зображати страшний біль. Втім, Олівер проігнорував епізод, а VAR швидко підтвердив рішення польового судді. Вболівальники Барселони у соцмережах обурюються, що їх пограбували.

У підсумку ПСЖ забив два голи і вирвав перемогу, а Забарного визнали одним з найкращих гравців матчу.

Знекровлений ПСЖ здобув вольову перемогу над Барселоною – Забарний знову виділявся, двічі врятувавши від гола