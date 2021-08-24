Захисник Ілля Забарний демонструє фантастичний прогрес після свого дебюту у складі Динамо.

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Забарний розташувався на 20-ій сходинці. Лідером рейтингу обрали півзахисника Барселони Педрі, а відразу за ним опинилися нападник Мейсон Грінвуд (МЮ) та захисник Нуно Мендеш (Спортінг Л). Розглядалися лише гравці віком до 20 років.

До слова, 18-річний Забарний провів 36 матчів у сезоні 2020/21, записавши до свого активу гол та результативну передачу. Також захисник повністю відіграв усі 5 матчів збірної України Євро-2020.

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