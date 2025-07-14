Челсі розбив ПСЖ у фіналі КЧС-2025, а героєм поєдинку став Коул Палмер, який до дубля додав результативну передачу на Жоау Педро. Кінцівка зустрічі ознаменувалась скандалом. Спочатку Жоау Невеш був вилучений, оскільки смикнув Кукурелью за волосся.

Луїс Енріке вдарив зірку Челсі після поразки у фіналі КЧС – наставник ПСЖ пояснив свою поведінку

Пізніше капітан парижан Ашраф Хакімі намагався пояснити Жоау Педро, що той не повинен зловтішатись з поразки суперника. Луїс Енріке втрутився у ситуацію, але зробив лише гірше, штовхнувши гравця суперників на газон. А на святкуванні Дональд Трамп, який мав просто вручити нагороду, залишився разом з гравцями Челсі, чим неабияк здивував Палмера.

Цікаво, що можлива перемога ПСЖ на турнірі могла б допомогти оформити трансфер Іллі Забарного, оскільки Борнмут налаштований заробити за українця 70 мільйонів євро. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".