Забарний провів перше тренування у складі ПСЖ – знайомство з Луїсом Енріке та заздрощі росіянина
Захисник ПСЖ Ілля Забарний розпочинає адаптацію в складі нової команди.
Забарний лише сьогодні приєднався до ПСЖ, але вже встиг взяти участь у тренуванні парижан перед матчем проти Тоттенхема за Суперкубок УЄФА.
Забарний офіційно став гравцем ПСЖ – українець здивував обраним номером
Найбільше уваги привернуло спілкування українця з Луїсом Енріке – головний тренер ПСЖ активно щось розповідав своєму новому захиснику. Також Ілля взяв участь у "рондо" – вправі на контроль м'яча передачами. Потрапив у кадр і росіянин Матвій Сафонов, який "пожирав" поглядом українця. Вочевидь, він, як і решта наших болотяних сусідів, зовсім не радий успіхам представників України.
Нагадаємо, що Забарний переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер обійшовся у 63 мільйони євро. Захисник виступатиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині у Іллі.
Забарний у ПСЖ має кілька проблем – не лише росіянин, який проти трансферу та не хоче вшиватися