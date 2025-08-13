Забарний лише сьогодні приєднався до ПСЖ, але вже встиг взяти участь у тренуванні парижан перед матчем проти Тоттенхема за Суперкубок УЄФА.

Забарний офіційно став гравцем ПСЖ – українець здивував обраним номером

Найбільше уваги привернуло спілкування українця з Луїсом Енріке – головний тренер ПСЖ активно щось розповідав своєму новому захиснику. Також Ілля взяв участь у "рондо" – вправі на контроль м'яча передачами. Потрапив у кадр і росіянин Матвій Сафонов, який "пожирав" поглядом українця. Вочевидь, він, як і решта наших болотяних сусідів, зовсім не радий успіхам представників України.

Нагадаємо, що Забарний переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер обійшовся у 63 мільйони євро. Захисник виступатиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині у Іллі.

Забарний у ПСЖ має кілька проблем – не лише росіянин, який проти трансферу та не хоче вшиватися

Snaps from Zabarnyi’s first PSG training session ahead of tomorrow’s Super Cup Final



The Ukraine NT CB is not in the matchday squad though pic.twitter.com/AxI1SuSvLD — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 12, 2025