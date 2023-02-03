Український новачок провів своє дебютне тренування у складі Борнмута.

Менше за Зінченка і Мудрика: відомо, скільки зароблятиме Забарний у Борнмуті

Забарний приєднався до "вишень" у останній день зимового вікна – 31 січня. Клуб АПЛ не пошкодував заплатити Динамо 25 млн фунтів, ще 5 млн передбачені бонусами. 20-річний центрбек покликаний покращити оборону Борнмута, яка зі 42 пропущеними м'ячами є абсолютно найгіршою в чемпіонаті.

Дебют Забарного у офіційній грі може відбутися вже завтра (4 лютого). Борнмут о 17:00 зіграє на полі Брайтона, який очолює екс-тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

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