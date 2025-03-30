Ілля Забарний вийде у основі на гру проти Ман Сіті в Кубку Англії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині "Футбол 24".

Матч чвертьфіналу Кубка Англії розпочнеться о 18:30 за київським часом. Переглянути гру наживо можна на Setanta Sports. Усі головні події опише також Футбол 24 у текстовому онлайні.

Забарний може залишитися в Борнмуті – доля українця залежатиме від трансферних планів Реала

Український захисник сьогодні без свого звичного партнера Діна Хьойсена спробує стримати Ерлінга Холанда і допомогти "вишням" пробитися в півфінал Кубка Англії.

Стартовий склад склад Борнмута: Аррісабалага – Кук, Сенесі, Забарний, Солер – Крісті, Адамс, Брукс – Семеньо, Еванілсон, Клюйверт.

Стартовий склад склад Манчестер Сіті: Едерсон – Нунеш, Хусанов, Діаш, Гвардіол – Де Брюйне, Гюндоган, Ковачич, – Сілва, Холанд, Фоден.

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