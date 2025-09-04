Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував свій перехід до ПСЖ та оцінив Кіліана Мбаппе перед матчем з Францією у відборі на ЧС-2026.

"Питання було про стрес, але... Не знаю. Нова ситуація для мене. Але я чекав цього виклику. Радий приєднатися до ПСЖ. Це великий клуб з великими амбіціями. Це шанс для мене прославляти свою країну на міжнародній арені та здобувати трофеї, на які, думаю, я заслуговую.

Чемпіонат Франції – це велика різниця, але я не відчуваю, що це якийсь спуск вниз. Чемпіонат сам по собі цікавий. Я почуваюсь у команді добре

Звісно, це не як грати в Україні. Це відчутно. Це зовсім інші ігри. Думаю, всі ми сумуємо за тими іграми і хочемо якнайшвидше туди повернутись. Але ми відштовхуємось від ситуації. У нашій країні вже майже 4 роки йде війна.

Ми залюбки, де б ми не були, граємо та представляємо свою країну. Нам немає особливої різниці, де грати. Нам просто потрібно представляти свою країну якнайкраще. І ми це робимо

Сафонов? Я вже давав інтерв'ю з цього приводу, якщо хочете, ви можете його знайти та подивитися. Зараз я сфокусований на збірній України та на майбутніх матчах

Щодо Франції. Все може статися. Я вірю. Це футбол і ми вже перемагали великі збірні, і зараз у нас є шанс. Звісно, французи – фаворити, мають гарну команду, тому будемо робити все, щоб посісти перше місце в групі.

Чи говорив з партнерами по ПСЖ про матч? Насправді перекинулися кількома словами. Вони чекають на хорошу гру. Так і я. Особливого нічого не було.

Мбаппе? Всі знають, який сильний Кіліан, він лідер команди. Буде дуже важко грати проти нього. Свої козирі я розкривати не буду. А щодо трійки на "Золотий м'яч" – Дембеле, Рафінья та Ямаль", – сказав Забарний на прес-конференції.

