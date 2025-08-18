Забарний прокоментував свій дебют за ПСЖ: "Тут все по-іншому"
Захисник збірної України Ілля Забарний вперше вийшов в основі паризької команди у матчі 1-го туру Ліги 1 проти Нанта (1:0).
"Звичайно, тут все по-іншому, але мені сподобалося. Я люблю грати за команди, які багато володіють м'ячем. Мені це дуже сподобалося.
Впевнений дебют Забарного у відеоогляді матчу Нант – ПСЖ – 0:1
Я почувався дуже добре протягом всього матчу. Вболівальники були поруч, було дуже приємно грати з їхньою підтримкою. Вони не переставали співати. Я не дуже давно знайомий зі своїми товаришами по команді – вони неймовірні гравці. Дуже радий бути тут, всі намагаються мені допомогти", – цитує Забарного RMC Sport.
Нагадаємо, Ілля перейшов у ПСЖ з Борнмута за 63 млн євро, ставши другим найдорожчим гравцем в історії України – більше платив лише Челсі за перехід Михайла Мудрика (70 млн євро).
