"Звичайно, тут все по-іншому, але мені сподобалося. Я люблю грати за команди, які багато володіють м'ячем. Мені це дуже сподобалося.

Впевнений дебют Забарного у відеоогляді матчу Нант – ПСЖ – 0:1

Я почувався дуже добре протягом всього матчу. Вболівальники були поруч, було дуже приємно грати з їхньою підтримкою. Вони не переставали співати. Я не дуже давно знайомий зі своїми товаришами по команді – вони неймовірні гравці. Дуже радий бути тут, всі намагаються мені допомогти", – цитує Забарного RMC Sport.

Нагадаємо, Ілля перейшов у ПСЖ з Борнмута за 63 млн євро, ставши другим найдорожчим гравцем в історії України – більше платив лише Челсі за перехід Михайла Мудрика (70 млн євро).

Забарний дебютував за ПСЖ, здобувши мінімальну перемогу над Нантом – Ілля почав нервово, але видав сильний матч