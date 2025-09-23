22 вересня ПСЖ на виїзді поступився Марселю з рахунком 0:1. Ілля Забарний вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь матч. Після гри українець заявив, що його команду заслужила на кращий результат.

Поразка Забарного від Де Дзербі у відеоогляді матчу Марсель – ПСЖ – 1:0

"Це футбол, у ньому може трапитися все. Матч був важким, я думаю, ми мали перемогти. Я не кажу, що грали погано. Ми контролювали матч, могли б зіграти краще, але це футбол", – наводить слова Забарного RMC Sport.

До слова, наразі ПСЖ посідає друге місце в турнірній таблиці Ліги 1. У доробку парижан 12 очок після п'яти турів чемпіонату. Очолює таблицю Монако, в якого також 12 набраних балів.

Марсель втримав перемогу над ПСЖ – Забарний провів сильний матч, рятував парижан, але міг і привезти