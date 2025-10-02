Українець провів повний поєдинок і став одним з найкращих на полі. ПСЖ поступався 0:1, однак зміг влаштувати камбек та вирвати перемогу.

Забарний став "Левом матчу" проти Барселони – експерти відзначили сейв українця, відомі оцінки Ямаля та інших зірок

Після матчу Забарний опублікував лаконічний коментар: "Робота зроблена! Зосередьмося на наступному. Allez Paris".

Додамо, що ПСЖ у 2 стартових турах ЛЧ набрав максимальні 6 очок, здолавши Барселону та Аталанту. Попереду матч чемпіонату Франції проти Лілля (5 жовтня), а потім гравці роз'їдуться по збірних. Україна розраховує на топ-форму Забарного в поєдинках відбору на ЧС-2026 проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13-го).

Знекровлений ПСЖ здобув вольову перемогу над Барселоною – Забарний знову виділявся, двічі врятувавши від гола