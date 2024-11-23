У рамках суботньої програми 12-го туру АПЛ 2024/25 були проведені матчі за участю українців. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 12-й тур

Борнмут – Брайтон – 1:2

Голи: Брукс, 90+3 – Жоау Педру, 4, Мітома, 49

Вилучення: Балеба, 60 (Брайтон)

Евертон – Брентфорд – 0:0

Вилучення: Ньоргор, 41 (Брентфорд)

Арсенал – Ноттінгем Форест – 3:0

Голи: Сака, 15, Партей, 52, Нванері, 86

Астон Вілла – Крістал Пелас – 2:2

Голи: Воткінс, 36, Барклі, 77 – Сарр, 4, Девенні, 45+1

Нереалізований пенальті: Тілеманс, 44 (Астон Вілла)

Фулхем – Вулверхемптон – 1:4

Голи: Івобі, 20 – Кунья, 31, 83, Ж. Гомеш, 53, Гедеш, 90+4

Челсі без Мудрика впевнено переміг Лестер – "пенсіонери" впритул наблизились до другої позиції в АПЛ

Забарний вийшов в основі й став свідком поразки Борнмута. Його команда приймала Брайтон, пропустивши вже на 4-й хвилині, а за три хвилини по перерві "чайки" подвоїли свою перевагу. На щастя, провини Іллі в обох голах не було, та і в цілому українець виглядав переконливо.

На 60-й хвилині "вишеньки" опинились у більшості внаслідок вилучення Балеба, однак гості втримали свою перемогу. Борнмут розмочив рахунок надто пізно – аж на 90+3-й хвилині – а на більше не спромігся. Таким чином, Брайтон продовжив гонитву за Арсеналом і Челсі, тримаючись на рівних за очками.

У паралельній зустрічі Миколенко міг стати співучасником гола Евертона. Після його кросу в першому таймі проти Брентфорда стався відскок, який підхопив Ндіає. Подальший удар рикошетом від захисника пройшов повз ближню дев'ятку. Перед перервою Віталій і сам пробивав з лівого краю штрафного, однак постріл накрили.

Ще на 41-й хвилині "іриски" залишились у більшості внаслідок грубого фолу Ньоргора. Підопічні Шона Дайча захопили ініціативу й провели понад два десятки ударів, але реальних моментів було небагато. Томас Франк намагався вирвати перемогу, випустивши Ярмолюка на 86-й хвилині – втім, Єгор може похизуватись тільки неточним кросом. 0:0 на Гудісоні.

Арсенал дуже спокійно переміг Ноттінгем. Героєм зустрічі став Сака, який відкрив рахунок на 15-й хвилині й асистував Партею на 52-й. На 86-й Нванері добив "лісників" з пасу Стерлінга, встановивши остаточний рахунок – 3:0. Підопічні Мікеля Артети перервали 4-матчеву безвиграшну серію в АПЛ, наздогнавши Челсі Мудрика в турнірній таблиці.

Зінченко вийшов на 67-й хвилині, замінивши Калафйорі. Олександр неприємно обрізався в центрі в одній атаці, але в іншій влетів на край штрафного й заробив кутовий. Чимось цікавішим наш земляк не запам'ятався.

Астон Вілла продовжила безвиграшну серію в АПЛ до чотирьох матчів. Команда Унаї Емері не змогла впоратись з Крістал Пелас – Сарр вже на 4-й хвилині змусив бірмінгемців відігруватись. Воткінс зрівняв рахунок в середині першого тайму, а Тілеманс міг вивести господарів уперед з пенальті. От тільки бельгієць його не реалізував.

Покарання прилетіло миттєво – все той же Сарр асистував Девенні в компенсований час перед перервою. "Віллани" змогли відігратись на 77-й зусиллями Барклі, але на більше їх не вистачило. Як наслідок, колектив залишився у трьох очках ві зони ЛЧ. Пелас же опустився до зони вильоту.

А от Вулверхемптон покинув її, несподівано розгромивши Фулхем на його ж полі. MVP зустрічі став Кунья, який оформив дубль і віддав асист. Більшу частину зустрічі "котеджери" були близькими до нічиєї, однак саме гол Куньї на 83-й змусив лондонців капітулювати. Гедеш же добив їх – 1:4.

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