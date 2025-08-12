"З першого дня я віддавав усі сили як на полі, так і за його межами, щоб заслужити своє місце і захищати ворота ПСЖ. На жаль, хтось вирішив, що я більше не можу бути частиною команди і робити внесок у її успіх. Я розчарований і пригнічений.

Я сподіваюся, що у мене буде можливість ще раз подивитися в очі вболівальникам на Парк-де-Пренс і попрощатися як годиться.

Якщо цього не станеться, хочу, щоб ви знали: ваша підтримка і любов значать для мене все, і я ніколи цього не забуду. Я завжди буду зберігати спогади про всі емоції, чарівні вечори і про вас – завдяки вам я відчував себе як вдома.

Моїм товаришам по команді, моїй другій родині: дякую за кожну битву, кожен раз, коли ми сміялися, кожен момент, який ми розділили. Ви назавжди залишитеся моїми братами.

Грати за цей клуб і жити в цьому місті було великою честю. Дякую, Париже", – написав Доннарумма в Instagram.

