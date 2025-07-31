В ніч на 31 липня відбулися чергові товариські матчі за участю українців. Результат та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1

Голи: Хьойлунд, 8, Доргу, 25, Діалло, 53, Вільямс, 72 – де Лігт, 88

Вест Хем – Евертон – 2:1

Голи: Пакета, 41, Фюлькруг, 64 – Гуйє, 17

Кейн може повернутися в АПЛ, Тоттенхем – не головний претендент

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі на матч проти Манчестер Юнайтед. Борнмут зіграв жахливо і заслужив поразку. Перший гол "вишні" пропустили вже на 8 хвилині матчу. Доргу закидував у штрафний майданчик, де був абсолютно ніким не прикритий Хьойлунд. Расмус влучно пробив. У середині тайму Патрік забив сам. Забарний програв боротьбу Маунту поблизу центрального кола, сфоливши. Поки Ілля повертався неспішно назад, Мейсон зробив закидання на Доргу, той без проблем звільнився від опіки, і переграв воротаря.

По перерві Манчестер Юнайтед продовжив побиття Борнмута, забивши ще два голи. Забивали у матчі лише гравці манкуніанців. Так, де Лігт перед фінальним свистком підставив свою команду, зрізавши у власні ворота. У підсумку впевнена перемога Манчестер Юнайтед 4:1.

Евертон програв у протистоянні з Вест Хемом. "Іриски" вийшли вперед завдяки Гуйє, який класно розібрався в епізоді. Але у другому таймі команда Миколенка двічі пропустила. Спочатку Пакета, за яким стежив Миколенко в епізоді, відгукнувся на закидання. Віталій побачив, що голкіпер виходить з воріт, щоб відбити м'яч, змінив свою траєкторію руху, а воротар зіграв невпевнено. Пакета дограв момент і забив вперше з січня 2025 року. Другий гол оформив Фюлькруг.