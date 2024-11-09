У рамках суботньої програми 11-го туру АПЛ 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 11-й тур

Брентфорд – Борнмут – 3:2

Голи: Вісса, 27, 58, Дамсгор, 50 – Еванілсон, 17, Клюйверт, 49

Вест Хем – Евертон – 0:0

Вулверхемптон – Саутгемптон – 2:0

Голи: Сарабія, 2, Кунья, 51

Крістал Пелас – Фулхем – 0:2

Голи: Сміт-Роу, 45+2, Вілсон, 83

Вилучення: Камада, 76 (Крістал Пелас)

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Забарний провів невиразний виїзний матч проти Брентфорда. "Вишеньки" програли з рахунком 2:3, а українець винен мінімум в одному пропущеному голі – в третьому. Саме Ілля потягнув задню лінію, дозволивши Віссі уникнути офсайду. Янельт розрізним пасом вивів Йоана віч-на-віч, а екс-динамівець не встиг його наздогнати.

Певні питання можна поставити і при другому пропущеному. Забарний не проявив належної агресії перед власним штрафним – він не атакував Мбеумо й при цьому не перекрив лінію передачі в штрафний. Браян дав проникний пас, а Дамсгор прошив Кепу з гострого кута. Цей гол був особливо неприємним, адже всього за хвилину до цього Борнмут вийшов уперед.

Ярмолюк з'явився на 80-й хвилині, нічим цікавим не запам'ятавшись. Миколенко ж вийшов у основі й провів непоганий матч з Вест Хемом – активно вмикався до атак, надійно підчищав позаду, виграв усі три верхових дуелі й віддав 46 передач (34 точних). Втім, його старання не допомогли здобути перемогу. Поєдинок у Лондоні завершився нульовою нічиєю.

Вулверхемптон здобув першу перемогу в новому сезоні АПЛ. Тиждень тому це ж досягнення підкорилось Саутгемптону – і саме "святі" подарували "вулвз" три очки (2:0). Обидві команди залишаються у зоні вильоту, а от Крістал Пелас тримається в одному заліковому балі зверху.

"Орли" програли Фулхему (0:2). Завдяки цій звитязі "котеджери" набрали 18 очок, порівнявшись з Челсі, Арсеналом та Астон Віллою. Від підйому в зону ЛЧ їх відділила лише гірша різниця голів.

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