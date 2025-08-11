Забарний прибув до Парижа – зірка ПСЖ вже підписався на українського захисника (ФОТО)
Трансфер Іллі Забарного до ПСЖ перебуває на завершальній стадії.
Український захисник вже прибув до Парижа разом зі своєю дружиною, де має пройти медичне обстеження та підписати контракт із ПСЖ. Офіційне оголошення про перехід очікують найближчими годинами.
Цікаво, що фанатський акаунт, присвячений ПСЖ, також помітив у соцмережах, що Усман Дембеле вже підписався на Забарного. У відповідь Ілля також додав Дембеле до своїх підписок.
Нагадаємо, що сума трансферу 22-річного футболіста становить 63 мільйони євро, а також додаткові 3 мільйони євро бонусів. Забарний у першому сезоні в ПСЖ отримуватиме приблизно 4,5 мільйона євро "чистими" на рік.
Минулого сезону захисник зіграв 39 матчів на клубному рівні, відзначившись одним асистом.
