Український захисник вже прибув до Парижа разом зі своєю дружиною, де має пройти медичне обстеження та підписати контракт із ПСЖ. Офіційне оголошення про перехід очікують найближчими годинами.

ПСЖ "зрадив" росіянина і вказує на двері через трансфер Забарного – Сафонов лютує, знайшовши винуватця

Zabarnyi est bien arrivé et a rejoint un hôtel parisien ! pic.twitter.com/bjkwGXklxV — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 10, 2025

Цікаво, що фанатський акаунт, присвячений ПСЖ, також помітив у соцмережах, що Усман Дембеле вже підписався на Забарного. У відповідь Ілля також додав Дембеле до своїх підписок.

Нагадаємо, що сума трансферу 22-річного футболіста становить 63 мільйони євро, а також додаткові 3 мільйони євро бонусів. Забарний у першому сезоні в ПСЖ отримуватиме приблизно 4,5 мільйона євро "чистими" на рік.

Минулого сезону захисник зіграв 39 матчів на клубному рівні, відзначившись одним асистом.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?