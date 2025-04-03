Забарний претендує на звання гравця провального місяця в Борнмуті – тривалий бан не завадив українцю
Англійський Борнмут назвав претендентів на звання гравця місяця в клубі.
Ілля Забарний потрапив у список кандидатів на звання гравця місяця в складі Борнмута. Пост з голосуванням клуб опублікував на своїй офіційній сторінці в X.
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Іншими претендентами на нагороду в березні є лівий захисник Мілош Керкез, форвард Еванілсон та зірковий напарник Забарного по центру захисту – Дін Хьойсен.
Нагадаємо, що в березні Борнмут зазнав кількох невдач, зокрема, "вишні" вилетіли в 1/4 Кубка Англії від Манчестер Сіті та втратили важливі очки в чемпіонаті з аутсайдерами, що похитнуло єврокубкові надії підопічних Іраоли. Це сталося зокрема через відсутність Забарного, який відбував дискваліфікацію в АПЛ після червоної картки.
Зараз Борнмут йде лише на 10-му місці в турнірній таблиці АПЛ.
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