Ілля Забарний потрапив у список кандидатів на звання гравця місяця в складі Борнмута. Пост з голосуванням клуб опублікував на своїй офіційній сторінці в X.

Забарного вважають найгіршим гравцем Борнмута у програшному матчі з аутсайдером – статистика українця

Іншими претендентами на нагороду в березні є лівий захисник Мілош Керкез, форвард Еванілсон та зірковий напарник Забарного по центру захисту – Дін Хьойсен.

Нагадаємо, що в березні Борнмут зазнав кількох невдач, зокрема, "вишні" вилетіли в 1/4 Кубка Англії від Манчестер Сіті та втратили важливі очки в чемпіонаті з аутсайдерами, що похитнуло єврокубкові надії підопічних Іраоли. Це сталося зокрема через відсутність Забарного, який відбував дискваліфікацію в АПЛ після червоної картки.

Зараз Борнмут йде лише на 10-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

Your @MMJBournemouth Player of the Month nominees for March



Get your votes in below pic.twitter.com/kh5kDtVwyG — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 2, 2025

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