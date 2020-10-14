"Так, це правда, що преміальні за вихід Динамо в Лігу чемпіонів є найбільшими за останні роки.

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Це кілька моїх річних зарплат, може і 10, не знаю, точну суму ще не казали. Але це точно кілька зарплат", – розповів Ілля Забарний для Youtube-каналу Трендець.

Нагадаємо, Динамо вперше за 4 роки зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. Востаннє команда грала в найпрестижнішому турнірі Європи ще за часів Сергія Реброва. Динамо зуміло здолати Гент у плей-офф кваліфікації із загальним рахунком 5:1 (2:1 та 3:0). До цього підопічні Мірчі Луческу пройшли нідерландський АЗ у третьому кваліфікаційному раунді.

Динамо зіграє у групі G з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем. Поєдинок з туринцями пройде вже 20 жовтня на НСК Олімпійський, початок о 19:55.

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