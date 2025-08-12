Захисник Ілля Забарний готується до свого дебютного тренування в ПСЖ.

Ілля Забарний, новоспечений захисник Парі Сен-Жермен, вирушить разом з командою Луїса Енріке до Італії, де ПСЖ зіграє матч за Суперкубок УЄФА проти Тоттенхема, повідомляє Lequipe.

За інформацією джерела, Забарний не зможе вийти на поле в цьому поєдинку, однак він приєднається до команди та проведе своє перше тренування у футболці парижан.

Контракт українця з французьким клубом підписано на п’ять років, а офіційне прибуття Забарного відбулося в понеділок. Його дебютні заняття з командою заплановані на вечір вівторка, тренування відкриють для преси. Офіційного оголошення трансферу ще не було.

Нагадаємо, що сума переходу 22-річного футболіста становить 63 мільйони євро, а також додаткові 3 мільйони євро бонусів. Забарний у першому сезоні в ПСЖ отримуватиме приблизно 4,5 мільйона євро "чистими" на рік. У минулому сезоні захисник зіграв 39 матчів за англійський Борнмут на клубному рівні, відзначившись одним асистом.

