Захисник Борнмута Ілля Забарний зізнався, чому не наполягав на поїздці у Францію на історчний для України турнір.

"Україна вперше на цьому турнірі, це важливо, але якщо я туди поїду, то пропущу передсезонну підготовку з Борнмутом. Я не зможу відновитися і відпочити. Це не є критично, але важливо, адже на мене чекає дуже довгий сезон в АПЛ.

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Я не можу 24/7 грати в футбол, я хочу, але розумію, що якщо я буду скрізь, я можу просто вигоріти. Мені дуже сумно, що так є.

Я думаю, що мають грати ті гравці, які мало грають за свої клуби, у кого немає досвіду, мають грати ті футболісти, які заслуговують на це", – сказав Забарний у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в УАФ надійшли листи від Челсі, Борнмута, Брентфорда та Лехії, де зазначено, що ці клуби відмовляються відпускати своїх гравців (Михайла Мудрика, Іллю Забарного, Єгора Ярмолюка та Івана Желізка) на ОІ-2024.

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