"Прогрес молодого Діна Хьойсена став однією з головних тем для обговорення в цьому сезоні для Борнмута, але ми не можемо не відзначити якісну гру, яку продемонстрував його колега по центру захисту Ілля Забарний.

Борнмут привітав Забарного з забитим голом у ворота Бельгії

22-річний українець є ключовою фігурою для клубу і збірної, і він вразив своєю всебічною грою, що допомогло "вишенькам" стати набагато складнішою командою для здолання.

Попри червону картку проти Вулверхемптона перед поверненням у стрій Іраола привітав свого основного захисника. Він заявив, що "рівень його гри був дуже високим", і що команді "його не вистачало". І пропустивши чотири голи у двох іграх і втративши перевагу у два м'ячі проти Тоттенхема, це твердження, безумовно, звучить правдою", – йдеться у статті видання Givemesport.

Окрім Забарного до топ-10 недооцінених гравців АПЛ потрапили також Тімбер (Арсенал), Гіббс-Вайт (Ноттінгем), ван Хекке, Балеба (обидва – Брайтон), Холл (Ньюкасл), Ндіає (Евертон), Дамсгор (Брентфорд), Кук (Борнмут), Бергваль (Тоттенхем).

Нагадаємо, у поточному сезоні Ілля Забарний за Борнмут відіграв у 29 матчах у всіх турнірах.

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