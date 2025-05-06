До команди тижня потрапив і українець Ілля Забарний, повідомляє прес-служба АПЛ. Центральний захисник Борнмута відзначився впевненою грою у матчі проти Арсенала, який завершився перемогою його команди з рахунком 2:1.

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Українець відіграв усі 90 хвилин і отримав високу оцінку за надійність у захисних діях. Найкращим тренером туру Ширер назвав Андоні Іраолу.

Борнмут після 35 турів посідає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 53 очки. Забарний вже зіграв 36 поєдинків у сезоні, що є одним із найкращих показників у складі клубу.

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