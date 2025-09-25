Досить несподівано Ілля Забарний з'явився у старті ПСЖ у перенесеному матчі проти Марселя (0:1). Попри поразку на Велодромі та вже звичну нервозність на старті гри, український захисник до фінального свистка зумів не лише вирівняти гру, але й вигідно виділятися на фоні партнерів по захисту – Пачо та Маркіньйоса.

Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"

Марсель втримав перемогу над ПСЖ – Забарний провів сильний матч, рятував парижан, але міг і привезти