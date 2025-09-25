Забарний потоптався по зірках Марселя, рятуючи прямого конкурента – "Золотий м'яч" для Дембеле
"Футбол 24" обговорив останні новини, пов'язані з чемпіонатом Франції.
Досить несподівано Ілля Забарний з'явився у старті ПСЖ у перенесеному матчі проти Марселя (0:1). Попри поразку на Велодромі та вже звичну нервозність на старті гри, український захисник до фінального свистка зумів не лише вирівняти гру, але й вигідно виділятися на фоні партнерів по захисту – Пачо та Маркіньйоса.
Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"
Окрім цього, у свіжому випуску оцінили цьогорічну церемонію вручення "Золотого м'яча". Дивіться про це та інше на YouTube-каналі "Футбол 24".
Марсель втримав перемогу над ПСЖ – Забарний провів сильний матч, рятував парижан, але міг і привезти
