Забарний дійсно висунув ультиматум керівництву ПСЖ щодо Сафонова, повідомляє ТаТоТаке. Парижани погодилися з цією умовою. У разі якщо вдасться здійснити трансфер українця, російський воротар покине команду.

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Однак Парі Сен-Жермен не може домовитися з Борнмутом щодо суми компенсації за гравця. ПСЖ пропонував за Забарного 60 мільйонів євро і бонуси, однак "вишні" наполягають на сумі в 70 млн.

Український захисник узгодив умови особистого контракту з ПСЖ, проте в боротьбу за гравця ввімкнувся Ньюкасл, який готовий придбати футболіста за 70 млн євро. Борнмут налаштований продати Забарного в Ньюкасл, адже 20% від суми перепродажу та 5% за виховання гравця має отримати київське Динамо.

До слова, у минулому сезоні Ілля Забарний провів 39 матчів за Борнмут та віддав один асист. Портал Transfermarkt оцінює вартість захисника у 42 мільйони євро.

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