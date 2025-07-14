Забарний поставив умову керівництву ПСЖ – українця може перехопити топ-клуб АПЛ
14 липня 13:06 - Читати іншою мовою
Український захисник Борнмута Ілля Забарний не бажає грати в одній команді з російським воротарем Матвієм Сафоновим.
Забарний дійсно висунув ультиматум керівництву ПСЖ щодо Сафонова, повідомляє ТаТоТаке. Парижани погодилися з цією умовою. У разі якщо вдасться здійснити трансфер українця, російський воротар покине команду.
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Однак Парі Сен-Жермен не може домовитися з Борнмутом щодо суми компенсації за гравця. ПСЖ пропонував за Забарного 60 мільйонів євро і бонуси, однак "вишні" наполягають на сумі в 70 млн.
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