Гравець Динамо Ілля Забарний не бачить проблеми в тому, що у "біло-синіх" досить молода захисна лінія у порівнянні з португальцями.

"Із Сиротою в захисті почуваємось добре. Так, можливо, десь не вистачає досвіду, але завдяки бажанню і допомозі партнерів ми це компенсовуємо. У нас є досвідчені гравці – Сидорчук, Кендзьора, воротар також. У нас згуртована команда, всі підказуємо і, якщо десь помилилися, підтримуємо один одного. Це для нас не проблема.

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У Бенфіки в захисті Вертонген і Отаменді, яким вже за 30 років? Це хороші суперники, але з віком теж з'являються проблеми. Впевненість у мої 19? Мені здається, кожен гравець повинен додавати, тим більше молодий. Коли ти граєш на такому рівні, вже не повинен опускатися нижче нього. Ти повинен тримати свій рівень, якщо вже піднявся до нього, і в жодному разі не опускатися. Ти маєш працювати у кожній грі, на тренуванні, не зупинятися – це найголовніше", – сказав Забарний в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

До слова, українська і португальська команди зіграють матч 1-го туру Ліги чемпіонів сьогодні, 14 вересня. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 22:00.

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