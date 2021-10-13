Захисник збірної України Ілля Забарний поділився враженнями від нічиєї з Боснією (1:1) у матчі відбору на ЧС-2022.

"Ми дуже добре вибігали в контратаки, але прсто не могли реалізувати моменти. Не вистачало останнього пасу. Це наша проблема. Я згоден з Тарасом Степаненком щодо поля. Воно не годиться для гри збірної України. Всі падають, це ненормально. Потрібно це міняти. Тільки на одній арені хороше покриття – на Олімпійському. Це ненормально.

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Від підтримки вболівальників залишилися лише позитивні емоції. Люди приходять дивитися на нашу гру, ми захищаємо честь нашої країни, завжди приємно дарувати радість глядачам", – заявив Забарний на післяматчевій прес-конференції.

Після 7-ми матчів "синьо-жовті" посідають друге місце в групі D, набравши 9 очок. Останній поєдинок відбору на ЧС-2022 підопічні Петракова зіграють проти Боснії і Герцеговини вже на виїзді. Матч відбудеться 16 листопада.

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