"Почуваюся нормально. Мені вправили ніс, і зараз вже готуюся разом з командою. Процедура була неприємною і трохи болючою, але, можна сказати, що лор вправив ніс добре, як і був.

Шахтар – Динамо: кияни продемонстрували, як готуються до Класичного

Чи можна назвати поєдинок проти Шахтаря чемпіонським? Кожен матч для нас дуже важливий, ми не ділимо ігри за рівнем відповідальності. Гра з Шахтарем так само важлива для нас, як і всі, які були до неї. Тому не назвав би цей матч чемпіонським, готуємося як зазвичай.

Я брав участь у багатьох важливих матчах – і в Лізі чемпіонів, і за збірну України. Для мене важливі всі поєдинки. Мені, як молодому гравцеві, потрібно набиратися досвіду та з кожного матчу виносити щось нове для себе.

Усі розуміють, що це дуже принципова гра, і віддавати очки ми не збираємося. Будемо виходити та доводити все на футбольному полі", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок між "біло-синіми" та "гірниками" відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають своїх опонентів на 7 очок.

"Шеву знають навіть у Сомалі": страшні очі маніяка Онопрієнка, зустріч із Ескобаром – чи обдарував Блохін наркобарона?