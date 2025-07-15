Забарний отримав сигнал на презентації нової форми Борнмута – з ключовими гравцями так не роблять (ВІДЕО)
Борнмут у медійному просторі дещо дистанціюється від Іллі Забарного.
"Вишні" презентували нову домашню форму на сезон 2025/26. Комплект виконаний у звичних червоно-чорних кольорах, але українських фанатів має більше зацікавити інша деталь.
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На фото та відео з презентації немає Іллі Забарного, хоча зазвичай клуби намагаються залучити для таких заходів своїх найбільш впізнаваних гравців. Тим часом преса знайшла нового фаворита на підписання 22-річного українця. ПСЖ відійшов на другий план, а от Ньюкасл нібито готовий віддати за центрбека Борнмута 70 млн євро.
Нагадаємо, Забарний виступає за "вишень" із січня 2023 року, коли його придбали у Динамо. Наразі він провів за англійський клуб 86 матчів, оформивши один гол та один асист.
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