"Вишні" презентували нову домашню форму на сезон 2025/26. Комплект виконаний у звичних червоно-чорних кольорах, але українських фанатів має більше зацікавити інша деталь.

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На фото та відео з презентації немає Іллі Забарного, хоча зазвичай клуби намагаються залучити для таких заходів своїх найбільш впізнаваних гравців. Тим часом преса знайшла нового фаворита на підписання 22-річного українця. ПСЖ відійшов на другий план, а от Ньюкасл нібито готовий віддати за центрбека Борнмута 70 млн євро.

Нагадаємо, Забарний виступає за "вишень" із січня 2023 року, коли його придбали у Динамо. Наразі він провів за англійський клуб 86 матчів, оформивши один гол та один асист.

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