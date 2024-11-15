Ілля Забарний збирає навколо себе багато іменитих претендентів з англійської Прем'єр-ліги.

Тоттенхем готовий скласти Челсі конкуренцію у гонитві за 22-річним центрбеком Борнмута, інформує Caughtoffside.

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У січні 2023-го "вишні" заплатили за гравця Динамо 22 млн євро і не пошкодували. Після кількох місяців адаптації Забарний став залізним гравцем основи та одним з найперспективніших захисників АПЛ.

Борнмут не горить бажанням відпускати українця, з яким лише влітку продовжив контракт до 2029 року. Втім, компенсація у понад 50 млн фунтів (60 млн євро) може переконати "вишень". Забарний готовий іти на підвищення, але не збирається тиснути на свій нинішній клуб задля трансферу.

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