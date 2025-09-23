У матчі 5-го туру Ліги 1 Парі Сен-Жермен на виїзді поступився Марселю 0:1. Український захисник парижан Ілля Забарний вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь матч.

Забарний прокоментував першу поразку в ПСЖ: "Ми мали перемогти"

На думку L'Equipe, Забарний пережив складні перші 20 хвилин, під час яких він демонстрував нервозність, але згодом українець набрав обертів та став найкращим захисником ПСЖ у матчі. Авторитетне видання відзначило виграну боротьбу Іллі та заблокований удар Веа на 51-й хвилині. В матеріалі згадали невдалу дію Забарного проти Грінвуда на 81-й хвилині, але, попри це новачок парижан показав свою найкращу версію гри.

Le Parisien оцінив гру захисника у п'ять балів з десяти можливих. Французьке видання також назвало Забарного найкращим захисником ПСЖ в матчі проти Марселя.

"Хоча матч розпочався для нього з невдалого виносу м'яча в центрі поля, українець швидко змінив хід та повернувся до гри. Він, зокрема, продемонстрував свої навички позиціонування, відбивши кілька навісів суперника. Найкращий захисник ПСЖ того вечора", – зазначило видання.

Крім Іллі Забарного, оцінку 5 отримав лише хавбек Вітінья. Інші гравці парижан отримали нижчі бали від французького ЗМІ.

