ПСЖ та Тулуза зіграли у надвидовищному матчі, в якому парижани святкували перемогу 6:3. Ілля Забарний вийшов у стартовому складі столичного клубу і відіграв всі 90 хвилин. Французький L'Equipe за гру поставив українському захиснику лише п'ять балів з десяти можливих.

Шедевральний хет-трик Невеша, асист Забарного рукою супернику і геній Шевальє у відеоогляді матчу Тулуза – ПСЖ – 3:6

"Забарний продемонстрував свою міць, але не завжди контролював її, як це було помітно під час грубого фолу на початку тайму (3-тя хвилина). Важливий поєдинок з Магрі, в якому Ілля не завжди був у найкращій формі. Його кілька разів застали зненацька у дрібних сутичках, тож за ним варто поспостерігати. Видно, що він все ще знаходить свій шлях у цій команді", – зазначило видання.

Найнижчий бал у Нуну Мендеша (4), який зіграв лише один тайм. Найвищу оцінку отримав Жоау Невеш, який оформив хет-трик, забивши два м'ячі в падінні через себе. Португальцю поставили 10-ку, яку L'Equipe роздавав лише 14 разів за всю свою історію.

Забарний долучився до гола в битві з Тулузою – Невеш оформив шедевральний хет-трик, українець причетний до пропущених