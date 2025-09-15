Видання L`Equipe виставило оцінки гравцям ПСЖ та Ланса за вчорашній матч, який завершився впевненою перемогою парижан (2:0).

Виступ Забарного у відеоогляді матчу ПСЖ – Ланс – 2:0

Так, Забарного оцінили в 5 балів з максимальних 10. Таку саму оцінку отримав лише Лі Кан Ін, якого на 57-й хвилині замінили через травму, гірше – лише в Гонсалу Рамуша (4). Найвищу оцінку ж отримав Барколя – 8.

"Він діяв потужно в єдиноборствах віч-на-віч і відбив гомілкою на кутовий подачу Товена (27 хв). Водночас припустився чималої кількості помилок – деякі з них виглядали доволі тривожно (38 хв, 45 хв), хоча обійшлося без наслідків. Його адаптація триває, зокрема в координації з партнерами", – так описує L`Equipe виступ Іллі.

До слова, 17 вересня ПСЖ стартує в Лізі чемпіонів матчем проти Аталанти. Забарний цілком може вийти в основі – Лукас Беральдо травмувався у грі з Лансом.

ПСЖ переміг Ланс перед стартом у ЛЧ – Забарний рятував і привозив, парижани зазнали трьох травм, Барколя оформив дубль