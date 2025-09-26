ПСЖ перед матчем з Барселоною має кадрові проблеми, які можуть вплинути на долю Іллі Забарного.

ПСЖ на своєму офіційному сайті оновив інформацію щодо травмованих гравців перед поєдинком з Осером. У лазареті чемпіона Франції поповнення.

Маркіньйос отримав травму лівого чотириголового м'яза. Бразильцю на відновлення знадобиться декілька тижнів. Це означає, що він не зіграє проти Осера та Лілля в Лізі 1, а також пропустить матч з Барселоною в Лізі чемпіонів.

Залишаються в лазареті Дезіре Дуе, Жоау Невеш та Усман Дембеле. У списку відсутній Бредлі Барколя, який не грав проти Марселя, що означає він повернувся до складу.

До слова, ПСЖ та Барселона зіграють у другому турі основної стадії Ліги чемпіонів у середу, 1 жовтня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

