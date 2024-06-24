Забарний опинився в списку цілей ПСЖ – французи будуть чекати завершення виступу на Євро
Ілля Забарний буде одним з "найгарячіших" молодих центрбеків європейського ринку.
Провідний захисник збірної України опинився на радарах ПСЖ, стверджує Daily Mail.
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Забарний провів потужний сезон за Борнмут, привернуваши увагу низки топ-клубів Європи. ПСЖ також шукає підсилення в центр захисту і не проти поборотися за 21-річного гравця. Щоправда, будь-які серйозні кроки французи планують вже після виступу Іллі на чемпіонаті Європи.
За даними Transfermarkt, контракт Забарного з Борнмутом розрахований ще на 4 роки, а ціна складає 32 млн євро. "Вишні" явно проситимуть більше за один зі своїх головних активів.
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