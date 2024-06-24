Провідний захисник збірної України опинився на радарах ПСЖ, стверджує Daily Mail.

Забарний озвучив свою головну проблему у Борнмуті – українець змушений йти на жертви

Забарний провів потужний сезон за Борнмут, привернуваши увагу низки топ-клубів Європи. ПСЖ також шукає підсилення в центр захисту і не проти поборотися за 21-річного гравця. Щоправда, будь-які серйозні кроки французи планують вже після виступу Іллі на чемпіонаті Європи.

За даними Transfermarkt, контракт Забарного з Борнмутом розрахований ще на 4 роки, а ціна складає 32 млн євро. "Вишні" явно проситимуть більше за один зі своїх головних активів.

Забарний підписав угоду з відомим агентством – серед клієнтів Артета, лідер Реала і зірки Манчестер Сіті