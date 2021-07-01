Забарний вийшов у стартовій 11-ці проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 і провів повний матч, в якому Україна перемогла (2:1).

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Як інформує Sport.ua, у віці 18 років і 301 дня Ілля став третім наймолодшим футболістом в історії, який вийшов у стартовому складі на поєдинок чемпіонату Європи. Більш юними за українця були лише Педрі (18 років і 215 днів) та Вейн Руні (18 років і 244 дні).

Цікаво також і те, що оборонець "синьо-жовтих" є лише сьомим гравцем, який грав у плей-офф Євро у 18 років. На нинішньому європейському форумі Ілля Забарний – незмінний гравець основи.

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