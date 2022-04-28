Видання ESPN склало власний рейтинг найкращих гравців до 21 року, до якого потрапив і захисник Динамо Ілля Забарний.

Забарний опинився на 27-му місці у рейтингу найкращих гравців до 21 року за версією ESPN. Загалом, до списку потрапили 75 футболістів.

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Серед сильних якостей виділяють зрілість захисника, вміння керувати партнерами, класну гру на другому поверсі та підкати. А от зі слабкостей підкреслили певну знервованість та неохайне володіння м'ячем, особливо за інтенсивного пресингу суперника.

Переможцем у рейтингу став Ерлінг Холанд, а трійку замкнули Педрі та Філ Фоден. До десятки найкращих також потрапили Джуд Беллінгем, Вінісіус, Букайо Сака, Джамал Мусіала, Флоріан Вірц, Альфонсо Девіс та Гаві.

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