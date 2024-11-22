Захисник Борнмута Ілля Забарний може змінити клубну прописку через підвищений інтерес до нього з боку топових клубів.

Виступи Забарного не залишились непоміченими – українцем цікавляться Манчестер Сіті, Челсі та Тоттенхем, повідомляє Gol de Oro.

Забарний опинився у сфері інтересів Ман Сіті – чемпіони АПЛ приєдналися до перегонів за українця

Це добре розуміє і Борнмут, з яким у Іллі чинний контракт до 2029 року. "Вишні" готові розглянути варіант із продажем одного зі своїх головних активів, однак доведеться викласти суму близько 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, Забарний перебрався до Англії майже два роки тому, Динамо отримало за свого вихованця понад 22 мільйони євро компенсації. Відтоді Ілля зіграв за Борнмут 58 матчів у всіх турнірах, в яких зумів забити один гол.

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