До переліку претендентів на Іллю Забарного, окрім Челсі та Тоттенхема, приєднався і Манчестер Сіті, повідомляє TEAMtalk. Клуби активно шукають підсилення у захисті, а Забарний розглядається як один із ключових кандидатів.

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У січні 2023 року Борнмут придбав Іллю Забарного з Динамо за 22 мільйони євро, і цей трансфер виявився вдалим. Після періоду адаптації українець став незамінним гравцем основи та закріпився як один із найперспективніших захисників англійської Прем’єр-ліги.

Клуб не поспішає розлучатися зі своїм лідером і влітку подовжив контракт із ним до 2029 року. Однак "вишні" можуть розглянути "пропозиції, які неможливо відхилити". Сам Забарний готовий до нового виклику у кар’єрі, але не має наміру тиснути на клуб задля трансферу.

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